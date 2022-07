(Di giovedì 14 luglio 2022) Nicola Porroperl’evoluzione della rovente giornata politica. Se Rai3 ha già provveduto ad allungare Agorà Estate, terminato da poco, questo pomeriggiole programmazioni anche in casa Mediaset e La7. Immancabile la maratona Mentana, a partire dalle 14. Stesso orario di inizio anche per Quarta Repubblica – Specialediin onda sino alle 20. Nel corso dello speciale, l’analisi minuto per minuto della possibiledi, con il commento degli ospiti in studio e in collegamento, tra i quali: Simona Malpezzi, Andrea Ruggieri, Tommaso Cerno, Cirino Pomicino, Alfonso Celotto, Claudia Fusani Augusto Minzolini, Domenico De Masi, Pietro Senaldi, Alessandro Sallusti, Vittorio Sgarbi,Daniele Capezzone ...

Pubblicità

DavideMaggio.it

...e versatile offerta della prossima stagione (a partire da settembre 2022) deiSky , in ... la storia di due ragazzi chela Storia della musica italiana - La vera storia degli 883 ", ...E' trascorso già un anno dalla morte di Raffaella Carrà, scomparsa dopo una lunga malattia il 5 luglio del 2021. E oggi, in occasione del primo anniversario dal suo addio, le reti Rai hanno in ... Cambiano i palinsesti per seguire la Crisi di Governo «Il bilancio è molto positivo. È stato un anno di stratup, di lancio, fatto in tempo brevissimo. Abbiamo sviluppato la tecnologia della piattaforma completamente in casa perché abbiamo un team tech mo ...A distanza di poche ore dalle tante novità presentate in Rai, anche Pier Silvio Berlusconi ha voluto mostrare i cambiamenti del Biscione per il prossimo anno ...