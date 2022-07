Caldo record alle porte, l'allarme siccita' si allarga (Di giovedì 14 luglio 2022) Col grande Caldo ormai alle porte, complice l'irruzione dell'anticiclone africano, si accentua lo stato grave di siccita' in Italia. Soprattutto al Nord, col fiume Po ormai in sofferenza da mesi e per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Col grandeormai, complice l'irruzione dell'anticiclone africano, si accentua lo stato grave di' in Italia. Soprattutto al Nord, col fiume Po ormai in sofferenza da mesi e per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caldo record, al bioparco di Torino ghiaccioli per gli animali. Con carne e pesce o frutta, a seconda della dieta d… - Lauramingarell3 : RT @Ty_il_nano: Basta caldo record, vogliamo il caldo mediocre che potrebbe fare di più ma non si impegna. - francxh : RT @Ty_il_nano: Basta caldo record, vogliamo il caldo mediocre che potrebbe fare di più ma non si impegna. - marta_b93 : RT @Ty_il_nano: Basta caldo record, vogliamo il caldo mediocre che potrebbe fare di più ma non si impegna. - sehmagazine : ?? #Meteo: temperature in aumento, si apre la quarta ondata di caldo della stagione. L’ondata di caldo si profila pa… -