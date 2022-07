Calciomercato Serie A LIVE: Pinamonti il sostituto di Scamacca, Sarri vuole Emerson, Svanberg saluta il Bologna (Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 14 LUGLIO Calciomercato Lazio, Sarri fa un nome per la fascia: vuole Emerson Palmieri (CLICCA QUI)Il Sassuolo cercano un sostituto di Scamacca, Pinamonti è il prescelto (CLICCA QUI)Il Bologna saluta definitivamente Svanberg, il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 14 LUGLIOLazio,fa un nome per la fascia:Palmieri (CLICCA QUI)Il Sassuolo cercano undiè il prescelto (CLICCA QUI)Ildefinitivamente, il ...

