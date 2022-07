Calciomercato Roma, Muriel nuova idea per l’attacco: possibile scambio con l’Atalanta (Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi guardano con insistenza in casa Atalanta e il nome nuovo sarebbe quello di Muriel Nei giorni scorsi, la Roma ha avuto contatti con l’Atalanta per parlare di Mario Pasalic e Miranchuk proponendo anche due suoi calciatori quali Carles Perez e Jordan Veretout. Ma nelle ultime ore, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si sarebbe aggiunto un altro nome caldo sulla lista dei giallorossi: ovvero Luis Muriel. Il colombiano piace molto a Mourinho e potrebbe utilizzato sia come vice Abraham che come sua spalla. La Dea potrebbe lasciar partire a cuor leggero l’attaccante e per questo sarebbe la soluzione low-cost della Roma per l’attacco. E per abbassare le pretese economiche, i giallorossi potrebbero inserire ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022): i giallorossi guardano con insistenza in casa Atalanta e il nome nuovo sarebbe quello diNei giorni scorsi, laha avuto contatti conper parlare di Mario Pasalic e Miranchuk proponendo anche due suoi calciatori quali Carles Perez e Jordan Veretout. Ma nelle ultime ore, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si sarebbe aggiunto un altro nome caldo sulla lista dei giallorossi: ovvero Luis. Il colombiano piace molto a Mourinho e potrebbe utilizzato sia come vice Abraham che come sua spalla. La Dea potrebbe lasciar partire a cuor leggero l’attaccante e per questo sarebbe la soluzione low-cost dellaper. E per abbassare le pretese economiche, i giallorossi potrebbero inserire ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli e @OfficialASRoma pensano a #Dybala: il punto sulla situazione - mirkocalemme : Il #Napoli continua a spingere per #Dybala: ha fatto sapere ai suoi agenti che l'offerta si aggirerà sui 6M€ netti… - mirkocalemme : La #Roma è in pole per #Senesi: trattativa in corso col giocatore e col #Feyenoord. Accelerata possibile nei prossi… - RomaNews : RT @RomaNews: Calciomercato Roma, scelta la contropartita: dubbio da 20 milioni per Pinto - ilpodsport : #Calciomercato Roma, Zaniolo si riaccende col Sunderland. Nuovo incontro Tiago Pinto-Vigorelli #ilpodsport -