Calciomercato – News su Koulibaly, Bremer, Dybala e Scamacca | VIDEO (Di giovedì 14 luglio 2022) I protagonisti del momento, nel Calciomercato estivo, sono Kalidou Koulibaly, Gleison Bremer, Paulo Dybala e Gianluca Scamacca. Ecco, dunque, nel VIDEO della redazione di 'GazzettaTV', le ultime sui due difensori e i due attaccanti della Serie A Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 luglio 2022) I protagonisti del momento, nelestivo, sono Kalidou, Gleison, Pauloe Gianluca. Ecco, dunque, neldella redazione di 'GazzettaTV', le ultime sui due difensori e i due attaccanti della Serie A

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @ChelseaFC, Kalidou #Koulibaly atterrato a Londra: venerdì potrebbe raggiungere i suoi nuovi compa… - DiMarzio : #Calciomercato | Passi avanti dell'@Inter con il @TorinoFC_1906 per #Bremer: possibile la chiusura entro lunedì - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan conta di azzerare presto la distanza col @ClubBrugge per #DeKetelaere ???? - romaforever_it : Villar al Monza, ma Frattesi non si sblocca - PisuDavi : #Calciomercato: #Palermo, fatta per l’arrivo di #Brunori a titolo definitivo -