Calciomercato Milan – Leao tra rinnovo e cessione: ecco la sua volontà (Di giovedì 14 luglio 2022) Rafael Leao, attaccante del Milan, protagonista del Calciomercato rossonero poiché in scadenza di contratto nel 2024. Piace ai top club Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 luglio 2022) Rafael, attaccante del, protagonista delrossonero poiché in scadenza di contratto nel 2024. Piace ai top club

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan, è rientrato #Leao: il rinnovo è un rebus, Chelsea in agguato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan conta di azzerare presto la distanza col @ClubBrugge per #DeKetelaere ???? - Gazzetta_it : La bici, gli incendi, il biliardo e il secondo padre salvatore: 'Così #Ziyech è diventato grande' #Milan - Rossonero__1899 : RT @cmdotcom: #Milan, 5 giocatori via: obiettivo fare spazio, non solo per #DeKetelaere e #Ziyech - Den96109848 : RT @cmdotcom: #Milan, 5 giocatori via: obiettivo fare spazio, non solo per #DeKetelaere e #Ziyech -