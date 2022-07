Calciomercato Milan – De Ketelaere | il Bruges ora gioca al rialzo

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan, è rientrato #Leao: il rinnovo è un rebus, Chelsea in agguato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan conta di azzerare presto la distanza col @ClubBrugge per #DeKetelaere ???? - Gazzetta_it : La bici, gli incendi, il biliardo e il secondo padre salvatore: 'Così #Ziyech è diventato grande' #Milan - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Scaroni lancia il mercato #Milan 'Nei prossimi giorni cose importanti...' #calciomercato - if_seriea : Precisazione: IL #Calciomercato DEL #Milan non è ancora iniziato, (ovviamente per tutti i rallentamenti burocratici… -

Ore 07:50 -- De Ketelaere, intesa in vista a 35 milioni (Michele Cappello - Redazione Di Marzio) Ile Charles De Ketelaere sono più vicini. L'intesa totale con il Bruges non è stata ...2 Uno stallo, che rischia di complicare il mercato. Il Paris Saint - Germain da oltre un mese ha fatto sapere all'Inter che intende portare in FranciaSkriniar, ma nonostante i numerosi contatti per telefono e gli incontri avvenuti nel cuore di Milano, la fumata bianca non è ancora arrivata. Lo slovacco è una prima scelta del nuovo consulente ...Inter, il PSG non chiude per Skriniar - La situazione di stallo tra Milan Skriniar e il PSG potrebbe complicare non poco tutte le strategie di mercato ...Mattia Caldara non ha preso parte all’amichevole contro il Lemine Almenno e ha salutato i compagni. Milan News conferma che il futuro di Caldara è sempre più lontano dal Milan. Il difensore centrale r ...