Calciomercato Fiorentina, cercasi centrocampista: il sogno gioca in Serie A (Di giovedì 14 luglio 2022) La Fiorentina cerca un altro rinforzo a centrocampo. Con l’infortunio di Castrovilli infatti è necessario puntellare ulteriormente il reparto della mediana per consentire a Italiano di prepararsi a campionato, Conference League e Coppa Italia nel migliore dei modi. Luis Alberto Fiorentina Il sogno resta Luis Alberto, sempre in uscita dalla Lazio. Il problema, per il talentuoso spagnolo è il prezzo, dato che Lotito lo cederebbe a non meno di 20-25 mln. Da segnalare inoltre che il giocatore preferirebbe tornare in Spagna. Il club toscano potrebbe quindi virare su Nedim Bajrami dell’Empoli o tornare su Giovani Lo Celso, argentino del Tottenham, ma con passaporto comunitario già accostato al club viola a gennaio. A riferire la notizia è il Corriere Fiorentino. Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Lacerca un altro rinforzo a centrocampo. Con l’infortunio di Castrovilli infatti è necessario puntellare ulteriormente il reparto della mediana per consentire a Italiano di prepararsi a campionato, Conference League e Coppa Italia nel migliore dei modi. Luis AlbertoIlresta Luis Alberto, sempre in uscita dalla Lazio. Il problema, per il talentuoso spagnolo è il prezzo, dato che Lotito lo cederebbe a non meno di 20-25 mln. Da segnalare inoltre che iltore preferirebbe tornare in Spagna. Il club toscano potrebbe quindi virare su Nedim Bajrami dell’Empoli o tornare su Giovani Lo Celso, argentino del Tottenham, ma con passaporto comunitario già accostato al club viola a gennaio. A riferire la notizia è il Corriere Fiorentino.

