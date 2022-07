Calciomercato Bologna, Svanberg verso il Wolfsburg: i dettagli (Di giovedì 14 luglio 2022) Mattias Svanberg, salvo clamorosi imprevisti, sarà un nuovo giocatore del Wolfsburg. A confermarlo è stato lo stesso AD del Bologna Fenucci. Matias Svanberg, Serie A“Era un’operazione complicata per via della scadenza nel 2023 ma abbiamo difeso il valore del giocatore. Si tratta di una buona operazione per entrambi i club”. Così l’Amministratore Delegato del Bologna, Claudio Fenucci, direttamente ai microfoni di TuttoBolognaWeb nel corso del ritiro a Pinzolo. Il centrocampista classe ’99 lascerà la Serie A dopo quattro anni. In passato era stato tra gli obiettivi del Milan, che però non ha mai presentato offerte ufficiali al club emiliano. Ai felsinei, stando a quanto riportato dal The Guardian, andranno 9 milioni di euro. di Marco Gioviale Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Mattias, salvo clamorosi imprevisti, sarà un nuovo giocatore del. A confermarlo è stato lo stesso AD delFenucci. Matias, Serie A“Era un’operazione complicata per via della scadenza nel 2023 ma abbiamo difeso il valore del giocatore. Si tratta di una buona operazione per entrambi i club”. Così l’Amministratore Delegato del, Claudio Fenucci, direttamente ai microfoni di TuttoWeb nel corso del ritiro a Pinzolo. Il centrocampista classe ’99 lascerà la Serie A dopo quattro anni. In passato era stato tra gli obiettivi del Milan, che però non ha mai presentato offerte ufficiali al club emiliano. Ai felsinei, stando a quanto riportato dal The Guardian, andranno 9 milioni di euro. di Marco Gioviale

