Calciomercato Atalanta | Muriel rimane in Serie A | una big decisa a prenderlo!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 14 luglio 2022) La Roma guarda al futuro, e si guarda attentamente attorno per quanto riguarda ilin entrata. La banda Mourinho è in cerca di rinforzi per il reparto offensivo, vista anche la possibile partenza di giocatori come Nicolò Zaniolo: i capitolini vogliono presentarsi ai blocchi di partenza della prossimaA come una delle più attrezzate e ambiziose. Per questo, nelle ultime ore, sembra sia trapelato un primo interesse dei giallorossi verso il profilo di Luis. L’attaccante colombiano classe’91, ora militante tra le fila dell’, andrebbe a rinforzare notevolmente l’attacco romanista, portando rapidità e grande capacità di esecuzione. LuisA Come riportato anche da Alfredo Pedullà sulla sua pagina web, la Roma ...