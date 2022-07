Calcio | sprofondo rosso | perde 1 milione al giorno Perché può crollare il sistema

Pubblicità

Tuttosport

... nonostante le offerte dall'Inghilterra, sentendosi in debito con la società che lo aveva visto crescere e lanciato nel grande. La promessa di riscatto fu mantenuta e, trascinato dai gol del ...... nell'ultima partita della stagione, è una sconfitta storica, per punteggio e per avversario, che fa piangere di umiliazione i tifosi italiani di Germania e ributta nelloilazzurro. ... Psg, sprofondo rosso: quanti calciatori svalutati! “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”, diceva Giampiero Boniperti, il presidente della Juventus. “Winning isn’t everything, it’s the only ...