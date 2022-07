Cade col deltaplano nei boschi di Nembro | ferito turista lituano

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 luglio 2022). Incidente mercoledì pomeriggio, 13 luglio, intorno alle 15,30 a Trevasco San Vito di. Un, per cause ancora da accertare, è precipitato in una zonava di via Trevasco. Il pilota, undi 49 anni, è stato soccorso immediatamente, grazie alla chiamata al 112 di alcuni testimoni, dal gruppo alpino di Bergamo sez. Seriate, elisoccorso, Vigili del Fuoco e consegnato poi alle cure del 118 intervenuto con automedica e ambulanza. Dopo averlo stabilizzato, è stato accompagnato in gravi condizioni in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo: i medici si riservano la prognosi. Dinamica e rilievi affidati ai Carabinieri.