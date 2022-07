(Di giovedì 14 luglio 2022) La Procura di Monza ha iscritto nel registro degli indagati per peculato il Senatore di «Cambiamo!", ex Forza Italia . Secondo le accuse avrebbe sottrattodai conti del suo...

Pubblicità

Gazzetta del Sud

La Procura di Monza ha iscritto nel registro degli indagati per peculato il Senatore di "Cambiamo!" Paolo Romani, ex Forza Italia . Secondo le accuse avrebbe sottrattoeuro dai conti del suo precedente partito, in parte facendoli "traghettare" attraverso una collaborazione con l'imprenditore Domenico Pedico, anche lui indagato. Lo rende noto la Procura di ...... Enrico Crasso, avrebbero drenato illegalmente somme di denaro, creando unnelle casse della ...Banca svizzera italiana avverte Crasso che sul conto svizzero di Divanda "oggi sono entrate... Buco da 350mila euro nelle casse di FI. Indagato l'ex forzista Paolo Romani La Procura di Monza ha iscritto nel registro degli indagati per peculato il Senatore di «Cambiamo!" Paolo Romani, ex Forza Italia . Secondo le accuse avrebbe ...Ancora un buco nell’acqua, o meglio un traforo nella roccia per l’ex galleria comunale dismessa del Mengone della vecchia Lariana al Moregallo, sulla sponda occidentale di Mandello del Lario. L’asta p ...