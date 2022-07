Brutto film a Cinecittà (Di giovedì 14 luglio 2022) Incarichi facili (e d’area Pd), costi che lievitano e produzioni in calo. Il progetto di rilancio fortemente voluto dal ministro della Cultura Dario Franceschini per adesso resta un’ambizione. In compenso i bilanci non tornano, dice la magistratura contabile. A via Tuscolana consegnano ancora l’opuscoletto con il piano strategico messo a punto nel novembre 2021 per magnificare le grandi idee della nuova squadra di nomi illustri che ruota attorno a due figure: la presidente Chiara Sbarigia, già direttrice del Roma fiction fest, che con una laurea in lettere sogna di creare la scuola per gli artigiani del cinema, e l’amministratore delegato Nicola Maccanico, figlio del compianto ministro Antonio. Siedono nella stanza dei bottoni, quella del Consiglio di amministrazione, l’ex deputato europeo del Pd Goffredo Maria Bettini, l’ex collaboratrice dell’Unità Annalisa De Simone, romanziera con ... Leggi su panorama (Di giovedì 14 luglio 2022) Incarichi facili (e d’area Pd), costi che lievitano e produzioni in calo. Il progetto di rilancio fortemente voluto dal ministro della Cultura Dario Franceschini per adesso resta un’ambizione. In compenso i bilanci non tornano, dice la magistratura contabile. A via Tuscolana consegnano ancora l’opuscoletto con il piano strategico messo a punto nel novembre 2021 per magnificare le grandi idee della nuova squadra di nomi illustri che ruota attorno a due figure: la presidente Chiara Sbarigia, già direttrice del Roma fiction fest, che con una laurea in lettere sogna di creare la scuola per gli artigiani del cinema, e l’amministratore delegato Nicola Maccanico, figlio del compianto ministro Antonio. Siedono nella stanza dei bottoni, quella del Consiglio di amministrazione, l’ex deputato europeo del Pd Goffredo Maria Bettini, l’ex collaboratrice dell’Unità Annalisa De Simone, romanziera con ...

Pubblicità

LoZioRufus : @bravimabasta brutto quando non tutti tifano la tua squadra, lo so, ma capita eh. Si chiama democrazia. È la stessa… - adorablemood : Secondo me voi non conoscete questo film ed è un peccato perché è qui che Zendaya ha spaccato di brutto - Julieflo86 : Carina l’idea di base di #Aline (se non ricordo male tante cose sono pure corrette) ma mamma mia che brutto film ??. - blavckthorn : purtroppo il suo primo film brutto - skriswalker : vedendo sequel di film brutto italiano senza aver visto primo film brutto italiano -