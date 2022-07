Bridgerton, Regé-Jean Page dice che la serie tv può scegliere un nuovo attore per Simon (Di giovedì 14 luglio 2022) Bridgerton, Regé-Jean Page dà l'ok ad un nuovo attore per Simon: nessun rimpianto di aver lasciato la serie tv targata Netflix. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 14 luglio 2022)dà l'ok ad unper: nessun rimpianto di aver lasciato latv targata Netflix. Tvserial.it.

Pubblicità

bridgertonbot : RT @PaoloSutera: Se vi manca il Duca di Hastings di #Bridgerton, lo potete rivedere... in abiti moderni: Regé-Jean Page è nel cast delle du… - chiffonmagazin1 : Bridgerton 3: sostituiranno Regé-Jean Page? La star rivela: «Sono liberi di prendere un altro attore per il ruolo d… - PaoloSutera : Se vi manca il Duca di Hastings di #Bridgerton, lo potete rivedere... in abiti moderni: Regé-Jean Page è nel cast d… - Missi65 : RT @MarioManca: Regé-Jean Page: «Un sostituto del Duca in #Bridgerton 3? Sono liberi di farlo» - MarioManca : Regé-Jean Page: «Un sostituto del Duca in #Bridgerton 3? Sono liberi di farlo» -