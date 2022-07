Brescia | assalto al portavalori destinato agli uffici postali | bottino da 370mila euro

Pubblicità

Giorno_Brescia : Brescia, assalto a portavalori: bottino di 370mila euro - SkyTG24 : Assalto a un portavalori nel Bresciano, rapinati 370mila euro - UnioneSarda : #Brescia Assalto a un portavalori, rapinati 370mila euro -

Secondo fonti vicine alle indagini coordinate dalla Procura dila natura dell'al mezzo avvenuto in Valcamonica fra Ceto e Braone è tutta da verificare.Cinque valigette contenenti 370mila euro sparite. Questo il bottino di una un portavalori sul quale gli inquirenti stanno indagando. È accaduto martedì all'alba in Vallecamonica tra Ceto e Braone . Al volante del mezzo blindato c'era un uomo che ha riferito di un'...Svolta nelle indagini sul presunto assalto al portavalori in provincia di Brescia. La procura del capoluogo lombardo ha disposto il fermo, con l'accusa di furto aggravato, della guardia giurata che ha ...Un furgone portavalori è stato assaltato da una banda in Vallecamonica, nel Bresciano. I malviventi hanno portato via cinque valigette contenenti 370mila euro: secondo il racconto del vigilante che gu ...