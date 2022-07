Brentford | Thomas Strakosha firma fino al 2026 | é ufficiale

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’ex portiere della Lazio,, ha scelto la sua nuova squadra. L’albanese ha, infatti, dopo dieci stagioni in Italia,to un contrattoal 30 giugnocon il. Esperienza in Premier League, dunque, perche è pronto a difendere i pali delle “api”. Welcome toSigns pic.twitter.com/3mYtapDAql —FC (@FC) July 14, 2022 SportFace.

