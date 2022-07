Bremer Torino, nuovi indizi sulla cessione? Il post del club sui social fa discutere – FOTO (Di giovedì 14 luglio 2022) Bremer Juve, nuovo indizio sulla cessione del difensore brasiliano protagonista in Serie A: arriva dal Torino – FOTO Le strade di Bremer e del Torino appaiono sempre più lontane. Dopo una stagione da protagonista assoluto in Serie A, il brasiliano appare destinato ora a lasciare i granata. 100% tessuto poliestere jacquard riciclato: eleganza, tecnologia e rispetto per il pianeta ?Ecco la nostra seconda maglia per la stagione 2022/23 ?? https://t.co/EibYzIfFBG#SFT #JomaTeam pic.twitter.com/D5ZgviaChO— Torino Football club (@TorinoFC 1906) July 14, 2022 Un nuovo indizio sul possibile addio arriva direttamente dal club via Twitter. I granata, infatti, non hanno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022)Juve, nuovodel difensore brasiliano protagonista in Serie A: arriva dalLe strade die delappaiono sempre più lontane. Dopo una stagione da protagonista assoluto in Serie A, il brasiliano appare destinato ora a lasciare i granata. 100% tessuto poliestere jacquard riciclato: eleganza, tecnologia e rispetto per il pianeta ?Ecco la nostra seconda maglia per la stagione 2022/23 ?? https://t.co/EibYzIfFBG#SFT #JomaTeam pic.twitter.com/D5ZgviaChO—Football(@FC 1906) July 14, 2022 Un nuovoo sul possibile addio arriva direttamente dalvia Twitter. I granata, infatti, non hanno ...

Pubblicità

Glongari : Pressing alto per il futuro di #Bremer. L’#Inter spinge e l’agente del brasiliano incontra il direttore sportivo de… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #INTER, PROSEGUONO I CONTATTI PER #BREMER DEL #TORINO: SI LAVORA PER ARRIVARE ALLA CHIUSURA NEI… - _Morik92_ : Non risultano contatti recenti tra la #Juve e l'entourage di #Bremer ? Sul difensore del #Torino (che ha già da te… - Lautaro79772178 : RT @BandieraInter: Pedullà - La #Juventus ci sta provando seriamente per #Bremer. Il difensore del #Torino ha respinto il tentativo dei bia… - Filippo923 : RT @90ordnasselA: “Legittimamente il Torino vuole i soldi. Credo che l’Inter quando venderà Skriniar porterà quei soldi. Ma Bremer ha avuto… -