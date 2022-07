Brasile, verso le presidenziali: le opposizioni chiedono il divieto di armi per impedire scontri (Di giovedì 14 luglio 2022) La proposta dei sostenitori del candidato di sinistra Lula, dopo l'omicidio di un loro supporter da parte di un simpatizzante del presidente uscente Bolsonaro Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 luglio 2022) La proposta dei sostenitori del candidato di sinistra Lula, dopo l'omicidio di un loro supporter da parte di un simpatizzante del presidente uscente Bolsonaro

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Brasile, verso le presidenziali: le opposizioni chiedono il divieto di armi per impedire scontri #Brasile #Lula… - MacondoTreccani : In Brasile la campagna elettorale verso le presidenziali di ottobre è sempre più intensa. Ieri la star del pop bras… - Patu_4 : @VivoLibera @a_meluzzi Insomma ci sarà molto traffico di gas via mare dagli USA e verso il Brasile! Non conviene lasciare tutto com’è? - FTuidder : @FcInterNewsit Ma come verso l'addio ???È già in Brasile tra un po lo hanno già presentato e siamo ancora qui a dover parlare di vidal ?? - AlfeoSassaroli_ : @Ubiklandia Io il 5. C'era Italia - Brasile, ed io stavo sul treno verso Napoli. Ad ogni fermata l'incredulità del… -