Brad Pitt | la notizia sconvolge i fan di tutto il mondo | ecco le sue condizioni

(Di giovedì 14 luglio 2022)a cuore aperto è tornato a parlare dei suoi problemi di salute: a «GQ» l’attore ha raccontato le difficoltà di convivere con la prosopagnosia, un grave disturbo neurologico che non gli permette di distinguere i visi. Su «Esquire» il divo di Hollywood ne aveva fatto accenno per la prima volta, svelando le conseguenze. (continua a leggere dopo le foto) Leggi qui tutte le notizie di Gossip, la terribilei fan diille sueLe persone, a detta dell’attore, lo considerano un egocentrico o distratto, mentre in realtà, stando alle sue dichiarazioni, questi sul serio non riesce proprio a riconoscere i volti, inclusi quelli dei conoscenti e degli amici. «Non mi ...

Pubblicità

Larabrusi : RT @teo_acm: @Larabrusi Per mia nonna sono talmente bello che Brad Pitt può accompagnare solo. - teo_acm : @Larabrusi Per mia nonna sono talmente bello che Brad Pitt può accompagnare solo. - MyItaly3 : #Burioni si crede di essere Brad Pitt??? - katiadiluna16 : Solo se sei Brad Pitt che ne n riconosce i volti sennò meglio c'è ti nascondi ?? #ilunatici - frankforu : RT @ExplorerLento: Brad Pitt e Angelina Jolie si sono lasciati #totti #Ilary -

4) L'ombra del diavolo (1997) di Alan Pakula Vedi, vedi Harrison Ford, e ti illudi. Il primo è un poliziotto americano, l'altro un giovane combattente dell'Ira. Buoni propositi, premesse da ...Bullet Train è l'action movie con protagonistatratto dal romanzo best seller di Ktar Isaka I sette killer dello Shinkansen che arriverà in esclusiva solo al cinema dal 25 agosto . Hiro Mashima, noto soprattutto per la sua opera Fairy ...Brad Pitt è un grandissimo attore, che abbiamo visto in moltissime pellicole ed apparizioni. Ma ci sono alcuni dettagli che non conoscevamo ...Brad Pitt è malato e da tempo convive con la prosopagnosia, un disturbo neurologico che ora non gli permette di distinguere i visi. A raccontarlo l’attore in un’intervista a cuore aperto rilasciata a ...