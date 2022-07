Braccialetto elettronico per i positivi | Matteo Bassetti gela gli italiani La notizia poco fa

(Di giovedì 14 luglio 2022) Siamo nel giorno in cui probabilmente si consumerà l’ennesima crisi di governo in Italia, ma a tenere banco, ancora una volta, sono le polemiche sul Covid. La nuova impennata di contagi dovuta all’emergere di nuove varianti, in tutto il mondo mette di fronte le autorità sanitarie a possibili nuove strette, con inevitabili nuove restrizioni. Ed è proprio di restrizioni che ha parlato oggi all’Adnkronos, infettivologo di fama e direttore della Clinica di Malattie infettive al “San Martino” di Genova. ( dopo le foto)e la follia pura verso ial Covid: “Come la galera”, nel parlare delle nuove restrizioni introdotte per arginare i contagi in estremo oriente, ha usato parole che hanno letteralmente “to” molti. ...

... direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando quanto deciso a Hong Kong dove è tornato il(ribattezzato in '... Roma, blocca il braccialetto elettronico avvolgendolo nella carta argentata L'infettivologo del San Martino di Genova contro la misura draconiana: "Lasciamo stare le vessazioni" In prima linea contro allarmisti e gufi, Matteo Bassetti si scaglia contro le misure draconiane ne ...Matteo Bassetti commenta la decisione di Hong Kong di introdurre i braccialetti per la quarantena, da far indossare a chi ha il covid ...