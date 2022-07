Bottaro: “Kim ha svuotato l’armadietto. Va via dal Fenerbahce, lo prende il Napoli” (Di giovedì 14 luglio 2022) Bruno Bottaro, giornalista esperto di calcio turco fa sapere che “Kim va via dal Fenerbahce“. Il giocatore piace moltissimo al Napoli e dice: “Kim è un giocatore interessante, arrivato in sordina un anno fa quando il calcio orientale viveva una crisi. Il suo valore è più che triplicato rispetto ai 3 milioni costati al Fenerbahce. In un solo anno, nonostante una stagione complicata ed un’eliminazione brutta in Europa League, Kim si è fatto notare. Un giocatore atipico perché nonostante il suo metro e 90 è anche molto veloce. Difficile rimpiazzare Koulibaly, perché è uno dei migliori centrali del calcio europeo. Però il discorso va fatto sul potenziale e costa relativamente poco“. Poi aggiunge: “In un contesto come quello del Fenerbahce è emerso molto, ha giocato 40 partite e non facile essere così ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) Bruno, giornalista esperto di calcio turco fa sapere che “Kim va via dal“. Il giocatore piace moltissimo ale dice: “Kim è un giocatore interessante, arrivato in sordina un anno fa quando il calcio orientale viveva una crisi. Il suo valore è più che triplicato rispetto ai 3 milioni costati al. In un solo anno, nonostante una stagione complicata ed un’eliminazione brutta in Europa League, Kim si è fatto notare. Un giocatore atipico perché nonostante il suo metro e 90 è anche molto veloce. Difficile rimpiazzare Koulibaly, perché è uno dei migliori centrali del calcio europeo. Però il discorso va fatto sul potenziale e costa relativamente poco“. Poi aggiunge: “In un contesto come quello delè emerso molto, ha giocato 40 partite e non facile essere così ...

Pubblicità

napolipiucom : Bottaro: 'Kim ha svuotato l'armadietto. Va via dal Fenerbahce, lo prende il Napoli' #calciomercatonapoli #Kim… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: ON AIR - Bottaro: 'Kim Min-Jae ha già svuotato l'armadietto, il suo valore è cresciuto tanto' - Frances02409076 : RT @anperillo: Bruno Bottaro, giornalista esperto di calcio turco, a #RadioPuntoNuovo: “#Kim ha svuotato l’armadietto, sta andando via dal… - Lucavad72 : RT @anperillo: Bruno Bottaro, giornalista esperto di calcio turco, a #RadioPuntoNuovo: “#Kim ha svuotato l’armadietto, sta andando via dal… - napolista : «Kim è intelligente e non commette errori gravi, sale molto come i centrali dell’Atalanta» A Radio Punto Nuovo il… -