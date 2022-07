Botta e risposta tra Renzi e Mentana. “Dadone del M5s? Se si dimette da ministro, crolla Wall Street”. “È ingiusto, pensi a Bonetti e Bellanova” (Di giovedì 14 luglio 2022) Botta e risposta tra il senatore di Italia Viva Matteo Renzi e il direttore del TgLa7 Enrico Mentana durante lo speciale dedicato al voto di fiducia al Senato. Renzi attacca i 5 Stelle perché i suoi ministri e sottosegretari non si dimettono: “Questo è inaccettabile. Oggi c’è stato un momento in cui il ministro dei Rapporti col Parlamento D’Incà ha detto: ‘A nome del governo pongo la questione di fiducia’. E i 5 Stelle non l’hanno votata. Eppure D’Incà è dei 5 Stelle. Non sono questioni di lana caprina ma di decenza istituzionale”. Poi rincara: “Se fossi in Draghi cambierei il governo, perché non vorrei più vedere Patuanelli, D’Incà…e c’è un altro ministro dei 5 Stelle che non ricordo adesso”. Alessandra Sardoni gli suggerisce il nome del ministro per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022)tra il senatore di Italia Viva Matteoe il direttore del TgLa7 Enricodurante lo speciale dedicato al voto di fiducia al Senato.attacca i 5 Stelle perché i suoi ministri e sottosegretari non si dimettono: “Questo è inaccettabile. Oggi c’è stato un momento in cui ildei Rapporti col Parlamento D’Incà ha detto: ‘A nome del governo pongo la questione di fiducia’. E i 5 Stelle non l’hanno votata. Eppure D’Incà è dei 5 Stelle. Non sono questioni di lana caprina ma di decenza istituzionale”. Poi rincara: “Se fossi in Draghi cambierei il governo, perché non vorrei più vedere Patuanelli, D’Incà…e c’è un altrodei 5 Stelle che non ricordo adesso”. Alessandra Sardoni gli suggerisce il nome delper ...

