Borsa: Milano sfiora - 4%, spread scende a 212 punti (Di giovedì 14 luglio 2022) Le Borse europee confermano il rosso con Wall Street in flessione. Milano resta la peggiore con la crisi politica in atto e il premier Draghi al Colle per dimettersi. Il Ftse Mib, a quota 20.446 punti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Le Borse europee confermano il rosso con Wall Street in flessione.resta la peggiore con la crisi politica in atto e il premier Draghi al Colle per dimettersi. Il Ftse Mib, a quota 20.446...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Piazza Affari con i primi scambi peggiora il suo andamento: l'indice Ftse Mib cede l'1% facendo peggio di tutti i l… - Agenzia_Ansa : Piazza Affari supera la boa di metà giornata in peggioramento: in un clima già pesante su tutte le Borse europee, r… - Ninabazz3 : RT @Dimonios: Pure la De Petris ci sta ammannendo, in un'intervista su RAI 1, la puttanata per cui Draghi 'ha forzato la mano al #M5S' con… - PIERPAO67864611 : RT @Dimonios: Pure la De Petris ci sta ammannendo, in un'intervista su RAI 1, la puttanata per cui Draghi 'ha forzato la mano al #M5S' con… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Europa scivola ancora, Milano la peggiore (-3,3%): Petrolio e gas in flessione, spread sfiora i 218 punti https://… -