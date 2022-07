Borsa: Milano chiude a - 3,44% con la crisi politica (Di giovedì 14 luglio 2022) La Borsa di Milano affonda con la crisi politica che ha portato il premier Mario Draghi a salire al Quirinale. Il Ftse Mib chiude, in una seduta di forte tensione, lasciando sul terreno il 3,44% a 20. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Ladiaffonda con lache ha portato il premier Mario Draghi a salire al Quirinale. Il Ftse Mib, in una seduta di forte tensione, lasciando sul terreno il 3,44% a 20.

