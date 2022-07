Borsa Milano: cede il 4%, effetto della crisi politica. Spread schizza a 221 punti (Di giovedì 14 luglio 2022) La Borsa di Milano al momento perde quasi il 4%, il 3,9% a fronte di una media del -2% delle altre piazze finanziarie europee. La crisi di governo promossa dal M5s sul governo 'vale' al momento il 2% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 luglio 2022) Ladial momento perde quasi il 4%, il 3,9% a fronte di una media del -2% delle altre piazze finanziarie europee. Ladi governo promossa dal M5s sul governo 'vale' al momento il 2% L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Piazza Affari con i primi scambi peggiora il suo andamento: l'indice Ftse Mib cede l'1% facendo peggio di tutti i l… - Agenzia_Ansa : Piazza Affari supera la boa di metà giornata in peggioramento: in un clima già pesante su tutte le Borse europee, r… - Io_Selvatica : RT @Possidonio_GG: @TizianaFerrario La borsa di Milano ha perso il 30 e passa % negli ultimi 6 mesi con al Governo #Draghi e lei non ha eme… - InvestingItalia : #Borsa Milano, perde il 4% su timori caduta governo, affondano banche, Telecom - - GAETAN_BARBIERI : RT @itsmeback_: Spread BTP +225 Borsa Milano -3,95% Ogni giorno gli facciamo il culo alla ???? -