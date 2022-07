Borsa | la crisi politica affonda Milano | male le banche

Pubblicità

Ore 18 - Lapolitica manda al tappeto ladi Milano anche in termine di capitalizzazione. Il Ftse Mib chiude con un - 3,44% e vede andare in fumo 17 miliardi in termini di valore azionario.Se a fine giornata il Ftse Mib chiudera' in calo del 4%, la capitalizzazione di'bruciata' dallaammontera' a circa 30 miliardi di euro. Stesso discorso per lo spread tra Btp e Bund al ...(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Seduta da dimenticare per la Borsa di Milano che somma la paura della recessione, condivisa con gli altri listini, ...Il mix inflazione Usa-crisi di governo-stime di crescita ha così fatto perdere al paniere principale della borsa di Milano oltre 3 punti percentuali spingendolo a 20.554,33 punti (-3,44%). Le ...