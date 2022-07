Borsa: Europa scivola ancora, Milano la peggiore ( - 3,3%) (Di giovedì 14 luglio 2022) Le Borse europee allargano progressivamente le perdite, dopo i dati Usa, con Milano ( - 3,3%, Ftse Mib a 20.579 punti) che paga più di tutti per la crisi politica in atto. L'indice d'area, lo Stoxx ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Le Borse europee allargano progressivamente le perdite, dopo i dati Usa, con( - 3,3%, Ftse Mib a 20.579 punti) che paga più di tutti per la crisi politica in atto. L'indice d'area, lo Stoxx ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Piazza Affari con i primi scambi peggiora il suo andamento: l'indice Ftse Mib cede l'1% facendo peggio di tutti i l… - DossiCarla : RT @laura_ceruti: Borsa di Milano in caduta libera solo per la dichiarazione di non voto di quegli insensati ,solo perché non vogliono un t… - Moixus1970 : RT @laura_ceruti: Borsa di Milano in caduta libera solo per la dichiarazione di non voto di quegli insensati ,solo perché non vogliono un t… - laura_ceruti : Borsa di Milano in caduta libera solo per la dichiarazione di non voto di quegli insensati ,solo perché non voglion… - Barbaga3Gaetano : RT @Sabylz: Borsa: Milano scivola -2,5%, la peggiore in Europa - Economia - ANSA -