Pubblicità

Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: Piazza Affari con i primi scambi peggiora il suo andamento: l'indice Ftse Mib cede l'1% facendo peggio di tutti i listini… - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Piazza Affari con i primi scambi peggiora il suo andamento: l'indice Ftse Mib cede l'1% facendo peggio di tutti i listini… - fisco24_info : Borsa: Europa incerta con 'superdollaro', Milano -1,4%: Forte tensione su bond del Vecchio continente, Btp è il peg… - BJLiguria : Borsa, avvio col segno meno in Europa con Milano maglia nera. Ribalza Saipem (+12%) - - telodogratis : Borsa: Milano -1% peggiore in Europa, sale tasso Btp -

Agenzia ANSA

Mercato azionari europei piuttosto incerti, con il nervosismo concentrato sui titoli di Stato e sulladi Milano con l'avvio della discussione in Senato sul decreto Aiuti e il voto di fiducia atteso nel pomeriggio. Piazza Affari cede l'1,4%, mentre Madrid segna un calo di mezzo punto percentuale, ...... 'Così salta il campo largo' Crisi di Governo, Piazza Affari cede l'1%: peggior risultato in... Ina Milano male le banche, con Banco Bpm, Unicredit e Intesa in calo superiore al 3 per ... Borsa: Europa parte incerta, Londra piatta Mercato azionari europei piuttosto incerti, con il nervosismo concentrato sui titoli di Stato e sulla Borsa di Milano con l'avvio della discussione in Senato sul decreto Aiuti e il voto di fiducia att ...FRITZ!Box 7530 AX è un router dalle qualità sopraffine, con un software facilissimo da usare che fa rendere al meglio l'hardware ...