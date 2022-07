Bonus Psicologo, l’indagine Soleterre: “12% di italiani considera la propria salute mentale cattiva”. Sensi (Pd): “Rendere misura strutturale” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Il 12 per cento degli italiani considera la propria salute mentale cattiva o pessima, per il 25 per cento è peggiorata a causa della pandemia Covid-19?. Questo quanto emerge da un’indagine della Fondazione Soleterre, resa nota nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, insieme al deputato Pd Filippo Sensi, già primo firmatario dell’emendamento al decreto Milleproroghe con il quale era stato introdotto poche settimane fa il Bonus Psicologo, dopo che questo era saltato in manovra di bilancio e dopo settimane di battaglia parlamentare. “Siamo all’ultimo miglio con l’approvazione dei decreti attuativi, ora a breve sarà disponibile la piattaforma sul sito dell’Inps e per le persone sarà possibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “Il 12 per cento deglilao pessima, per il 25 per cento è peggiorata a causa della pandemia Covid-19?. Questo quanto emerge da un’indagine della Fondazione, resa nota nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, insieme al deputato Pd Filippo, già primo firmatario dell’emendamento al decreto Milleproroghe con il quale era stato introdotto poche settimane fa il, dopo che questo era saltato in manovra di bilancio e dopo settimane di battaglia parlamentare. “Siamo all’ultimo miglio con l’approvazione dei decreti attuativi, ora a breve sarà disponibile la piattaforma sul sito dell’Inps e per le persone sarà possibile ...

