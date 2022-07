Bonus 200 euro per partita IVA: cosa prevedrà il decreto attuativo (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Bonus 200 euro per autonomi e professionisti con partita IVA vedrà mai la luce? Si è in attesa del decreto attuativo per definire i requisiti da rispettare per avere diritto all’indennità e la normativa da seguire per elaborare la propria domanda. Il Bonus 200 euro una tantum dovrebbe essere erogato ad autonomia INPS ed ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza privata che, nell’anno 2021, non siano andati oltre i 35 mila euro annui di reddito (quota da cui verranno sottratti i trattamenti di fine rapporto, il reddito dell’abitazione ed anche gli arretrati delle competenze con tassazione separata). Allo stesso modo, pare essere importante risultare già iscritti agli enti di cui ai decreti 509/1994 e 103/1996, alla data del 17 maggio ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Il200per autonomi e professionisti conIVA vedrà mai la luce? Si è in attesa delper definire i requisiti da rispettare per avere diritto all’indennità e la normativa da seguire per elaborare la propria domanda. Il200una tantum dovrebbe essere erogato ad autonomia INPS ed ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza privata che, nell’anno 2021, non siano andati oltre i 35 milaannui di reddito (quota da cui verranno sottratti i trattamenti di fine rapporto, il reddito dell’abitazione ed anche gli arretrati delle competenze con tassazione separata). Allo stesso modo, pare essere importante risultare già iscritti agli enti di cui ai decreti 509/1994 e 103/1996, alla data del 17 maggio ...

