Bonus 200 euro e sussidi di invalidità, accompagnamento escluso: come funziona (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Bonus 200 euro introdotto dal Decreto “Aiuti” ha l’ambizione di essere una misura diretta ad una vasta platea di beneficiari, tra i quali figurano anche pensionati e titolari di trattamenti assistenziali, compresi quanti beneficiano di assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, assegno sociale o misure di accompagnamento alla pensione (come APE sociale e volontario). Esistono tuttavia alcune categorie escluse dal Bonus, come quanti beneficiano del solo Assegno Unico Universale, introdotto lo scorso 1° marzo, oltre ai percettori di altre prestazioni INPS di “vecchia conoscenza”. E’ il caso delle indennità di accompagnamento e frequenza. Analizziamo in dettaglio quali sono i sussidi di invalidità per cui ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 14 luglio 2022) Il200introdotto dal Decreto “Aiuti” ha l’ambizione di essere una misura diretta ad una vasta platea di beneficiari, tra i quali figurano anche pensionati e titolari di trattamenti assistenziali, compresi quanti beneficiano di assegno ordinario di, pensione di inabilità, assegno sociale o misure dialla pensione (APE sociale e volontario). Esistono tuttavia alcune categorie escluse dalquanti beneficiano del solo Assegno Unico Universale, introdotto lo scorso 1° marzo, oltre ai percettori di altre prestazioni INPS di “vecchia conoscenza”. E’ il caso delle indennità die frequenza. Analizziamo in dettaglio quali sono idiper cui ...

