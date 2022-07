Boniek spinge su Dybala: "Sarebbe fantastico per lui e per la Roma" (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma - La Roma pensa a Dybala, Zibì Boniek invece lo sogna. L'ex attaccante polacco e vicepresidente della Uefa tramite il suo account social sponsorizza l'affare che tanto esalterebbe i tifosi: "... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 luglio 2022)- Lapensa a, Zibìinvece lo sogna. L'ex attaccante polacco e vicepresidente della Uefa tramite il suo account social sponsorizza l'affare che tanto esalterebbe i tifosi: "...

Pubblicità

salvione : Boniek spinge su Dybala: “Sarebbe fantastico per lui e per la Roma” - sportli26181512 : Boniek spinge su Dybala: “Sarebbe fantastico per lui e per la Roma”: L'ex attaccante vorrebbe vedere la Joya con la… - zazoomblog : Boniek spinge Dybala alla Roma: Sarebbe fantastico per lui e per il club - #Boniek #spinge #Dybala #Roma: -