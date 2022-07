Bologna, Fenucci: «Svanberg al Wolfsburg, Cambiaso in chiusura» (Di giovedì 14 luglio 2022) Le parole dell’ad del Bologna fa il punto sul mercato dei rossoblu: «Svanberg al Wolfsburg, Cambiaso in chiusura. Arnautovic? Incedibile» Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato ai microfoni dei giornalisti dal ritiro dei rossoblu a Pinzolo, facendo il punto sul mercato. Di seguito le sue parole. Cambiaso – «Si tratta di un’operazione vicina alla chiusura, arriva in prestito secco». Svanberg – «Svanberg sta partendo per fare le visite mediche in Germania. Quest’ultima è stata una operazione complicata vista la scadenza al 2023 del suo contratto, abbiamo cercato di resistere difendendo il valore del calciatore ma è stata una buona operazione per entrambi i club». ARNAUTOVIC – «Mi sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Le parole dell’ad delfa il punto sul mercato dei rossoblu: «alin. Arnautovic? Incedibile» Claudio, ad del, ha parlato ai microfoni dei giornalisti dal ritiro dei rossoblu a Pinzolo, facendo il punto sul mercato. Di seguito le sue parole.– «Si tratta di un’operazione vicina alla, arriva in prestito secco».– «sta partendo per fare le visite mediche in Germania. Quest’ultima è stata una operazione complicata vista la scadenza al 2023 del suo contratto, abbiamo cercato di resistere difendendo il valore del calciatore ma è stata una buona operazione per entrambi i club». ARNAUTOVIC – «Mi sono ...

