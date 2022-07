Bologna, Di Marzio: “Svanberg vicino alla cessione” (Di giovedì 14 luglio 2022) Bologna DI Marzio- Continua il suo percorso il Bologna, la squadra di Sinisa Mihaljovic continua la sua preparazione prima dell’inizio della Serie a. Nel frattempo il D.S, Sartori vira obbiettivi in entrata e in uscita. Il Bologna è attento sugli obbiettivi di mercato, interessano Rovella e Cambiaso( vicino alla chiusura) dalla Juventus, mentre si chiedono informazioni per Casadei, dall’Inter. Nel frattempo il D.S Sartori è pronto ad accettare l’offerta che cederà Mattias Svanberg al Wolfsburg. Lo svedese, già a fine stagione aveva chiesto la cessione al club emiliano. Il Napoli e la Roma erano sulle traccie del centrocampista ma, non muovendo alcun tassello del loro centrocampo, non hanno chiuso l’affare. Anche il responsabile ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022)DI- Continua il suo percorso il, la squadra di Sinisa Mihaljovic continua la sua preparazione prima dell’inizio della Serie a. Nel frattempo il D.S, Sartori vira obbiettivi in entrata e in uscita. Ilè attento sugli obbiettivi di mercato, interessano Rovella e Cambiaso(chiusura) dJuventus, mentre si chiedono informazioni per Casadei, dall’Inter. Nel frattempo il D.S Sartori è pronto ad accettare l’offerta che cederà Mattiasal Wolfsburg. Lo svedese, già a fine stagione aveva chiesto laal club emiliano. Il Napoli e la Roma erano sulle traccie del centrocampista ma, non muovendo alcun tassello del loro centrocampo, non hanno chiuso l’affare. Anche il responsabile ...

