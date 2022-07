Bologna Cambiaso | accordo trovato con la Juve | le ultime

(Di giovedì 14 luglio 2022)andrà al, lahal’con i felsinei per il prestito del terzino classe 2000hannol’per Andrea. Il classe 2000 è diventato ufficialmente un nuovo giocatore bianconero, ma il suo futuro sarà in Emilia. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino si trasferirà in prestito secco alper giocare con i felsinei la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

E' in dirittura d'arrivo l'affare che porterà Il terzino classe 2000 Andreaalla corte del, reduce da una buona stagione nel Genoa, è stato acquistato dalla Juventus che ieri gli ha fatto svolgere le visite mediche presso il J Medical a Torino e oggi lo ha ufficializzato ..., su di lui hanno puntato i riflettori ildi Sinisa Mihajlovic e la Salernitana. Ufficiale,alla Juve: la nota Ieri ha svolto le visite mediche mentre l'ufficialità del ...Il terzino, classe 2000, è arrivato a Torino da qualche settimane e ha svolto le visite mediche diventando di fatto di proprietà della Juventus. Tuttavia il mancino non resterà in bianconero, ma… Legg ...Il ventiduenne genovese passa a titolo definitivo in bianconero. Il Bologna pare la destinazione obbligata, ma perché non farne un altro Spinazzola Rispetto a Leonardo Spinazzola, con cui condivide l ...