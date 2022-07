Bollette alle stelle: ecco i 3 elettrodomestici che valgono metà di quello che paghi | Corri a spegnerli (Di giovedì 14 luglio 2022) Le Bollette, la giorno d’oggi, per molti italiani non sono uno scherzo. Ci sono 3 elettrodomestici in particolare che devi spegnere Molti sono gli aumenti che gli italiani si sono trovati ad affrontare nell’ultimo periodo. Di sicuro uno dei più preoccupanti, è anche quello che riguarda le Bollette dell’energia elettrica. Ma in che modo cercare di non far lievitare troppo il consumo? Ci troviamo attualmente in un periodo storico in cui, ogni cosa sta andando sempre di più peggiorando. Prima la pandemia e poi il conflitto tra Russia e Ucraina. Situazioni che ci hanno costretti a trovarci di fronte ad un aumento del carovita, un qualcosa che non riguarda soltanto i prodotti di prima necessità ma anche le Bollette. Ma in che modo cercare di limitare il più possibile i consumi, ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 14 luglio 2022) Le, la giorno d’oggi, per molti italiani non sono uno scherzo. Ci sono 3in particolare che devi spegnere Molti sono gli aumenti che gli italiani si sono trovati ad affrontare nell’ultimo periodo. Di sicuro uno dei più preoccupanti, è ancheche riguarda ledell’energia elettrica. Ma in che modo cercare di non far lievitare troppo il consumo? Ci troviamo attualmente in un periodo storico in cui, ogni cosa sta andando sempre di più peggiorando. Prima la pandemia e poi il conflitto tra Russia e Ucraina. Situazioni che ci hanno costretti a trovarci di fronte ad un aumento del carovita, un qualcosa che non riguarda soltanto i prodotti di prima necessità ma anche le. Ma in che modo cercare di limitare il più possibile i consumi, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono molti i dossier che potrebbero subire uno stop o un rallentamento dai diversi esiti che potrebbe avere una cri… - LauraGaravini : Dimissioni #Draghi sono una perdita per tutto il paese. In un momento in cui avevamo recuperato grande credibilità… - RoldanAlcai : RT @GiorgiaMeloni: Guerra, pandemia, inflazione, povertà crescente, caro bollette, aumento costo materie prime, rischi su approvvigionament… - annamaria_ff : RT @Agenzia_Ansa: Sono molti i dossier che potrebbero subire uno stop o un rallentamento dai diversi esiti che potrebbe avere una crisi di… - Pinucci23139488 : RT @MilaSpicola: Dopo il no alle Olimpiadi a Roma, no Tav, no Tap, no trivelle (che oggi ce le trovavamo come il pane e invece la paghiamo… -