BMW - P66/3: il cuore pulsante della M Hybrid V8 (Di giovedì 14 luglio 2022) A poche settimane dalla prima accensione del propulsore della nuova BMW M Hybrid V8, c'è gran fermento per l'inizio del programma di sviluppo della vettura LMDh, percorso propedeutico al debutto competitivo nel campionato IMSA e alla prima prova prevista a gennaio 2023, l'iconica 24 Ore di Daytona. In attesa di vedere in pista il nuovo prototipo della Casa di Monaco di Baviera, andiamo a curiosare sotto il cofano e a conoscere meglio i dettagli tecnici dell'otto cilindri contraddistinto dalla sigla P66/3. La scelta. Ancora prima della decisione della BMW di sposare il progetto LMDh, nel giugno del 2021, Ulrich Schulz - head of Drivetrain Design in BMW M Motorsport - aveva avviato una valutazione per determinare quale motore da corsa sarebbe stato più adatto alla conversione a un ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 14 luglio 2022) A poche settimane dalla prima accensione del propulsorenuova BMW MV8, c'è gran fermento per l'inizio del programma di sviluppovettura LMDh, percorso propedeutico al debutto competitivo nel campionato IMSA e alla prima prova prevista a gennaio 2023, l'iconica 24 Ore di Daytona. In attesa di vedere in pista il nuovo prototipoCasa di Monaco di Baviera, andiamo a curiosare sotto il cofano e a conoscere meglio i dettagli tecnici dell'otto cilindri contraddistinto dalla sigla P66/3. La scelta. Ancora primadecisioneBMW di sposare il progetto LMDh, nel giugno del 2021, Ulrich Schulz - head of Drivetrain Design in BMW M Motorsport - aveva avviato una valutazione per determinare quale motore da corsa sarebbe stato più adatto alla conversione a un ...

