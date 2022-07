Biasin su Antun | Ha tentennato | ora forse si mangia le mani Dybala-Inter | faccio fatica a…”

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Biasin sul procuratore di #Dybala - ElTrattore : RT @fcin1908it: Biasin: “Antun ha tentennato, ora forse si mangia le mani. Dybala-Inter, faccio fatica a…” - fcin1908it : Biasin: “Antun ha tentennato, ora forse si mangia le mani. Dybala-Inter, faccio fatica a…” - giovaeffe : @_goodtime__ Invece l’accordo c’era e c’è ancora, lo ha detto poco fa pure Biasin compagno di merende numero uno di… - surfasport : ???? BIASIN SCHERZA COSì SULLA TRATTATIVA PER DYBALA ALL'INTER ?? Con uno dei suoi #tweet, Fabrizio #Biasin ha scherza… -

fcinter1908

Per l'argentino l'Inter ha già formulato un'offerta definitiva, in attesa di un nuovo contatto con l'agente Jorge. Questi gli ultimi aggiornamenti in merito forniti da Fabrizionella ...Calciomercato Inter,: 'Bremer alla Juve Esiste una promessa' Gleison Bremer ©LaPresseDYBALA ...deve stare attento se non vuole rovinare la trattative con l'Inter. Problema di commissioni ... Biasin: “Antun ha tentennato, ora forse si mangia le mani. Dybala-Inter, faccio fatica a…” Il procuratore della Joya, Jorge Antun, ha tentennato troppo dinanzi all'offerta dell'Inter e ora Dybala non ha spazio ...La verità sulla situazione di Paulo Dybala e l’Inter. Fabrizio Biasin ha parlato degli ultimi sviluppi per la Joya ...