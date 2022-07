Berlusconi mette all’angolo il M5s: «Hanno voltato le spalle agli italiani. Attendiamo la decisione di Draghi e Mattarella. Voto anticipato? Non ci preoccupa» (Di giovedì 14 luglio 2022) A pochi minuti dall’inizio del Voto di fiducia al Senato sul dl Aiuti che potrebbe dare il via alla crisi di governo, arriva la dichiarazione del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. «I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine a fine legislatura anche senza il M5s – ha detto l’ex premier -. FI, in continuità con l’atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la sua azione, attende con rispetto le determinazioni del presidente Draghi e le indicazioni che darà il capo dello Stato Mattarella». Il Cav ha poi aggiunto che «in caso di elezioni anticipate, in un momento così delicato per l’Italia, la responsabilità sarà da attribuire unicamente all’atteggiamento irresponsabile del MoVimento 5 Stelle», perché «da troppo tempo, prima con finalità di logoramento e poi con un ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) A pochi minuti dall’inizio deldi fiducia al Senato sul dl Aiuti che potrebbe dare il via alla crisi di governo, arriva la dichiarazione del leader di Forza Italia Silvio. «I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine a fine legislatura anche senza il M5s – ha detto l’ex premier -. FI, in continuità con l’atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la sua azione, attende con rispetto le determinazioni del presidentee le indicazioni che darà il capo dello Stato». Il Cav ha poi aggiunto che «in caso di elezioni anticipate, in un momento così delicato per l’Italia, la responsabilità sarà da attribuire unicamente all’atteggiamento irresponsabile del MoVimento 5 Stelle», perché «da troppo tempo, prima con finalità di logoramento e poi con un ...

