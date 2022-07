Berlusconi | M5S irresponsabile Il voto non ci preoccupa | premierà il centrodestra

(Di giovedì 14 luglio 2022) Con una nota, Silvioha analizzato la situazione del governo dopo lo strappo del Ms5 e ha tracciato la strada per i passi successivi

Pubblicità

TgLa7 : #crisigoverno, #Berlusconi: FI attende decisioni #Draghi, urne non preoccupano Il governo potrebbe proseguire anche… - stoccheropaolo : RT @itsaudade: Fin dal suo primo apparire ho capito che il M5S sarebbe stato una sciagura per il Paese. Quando pensavo che con Berlusconi a… - ilgattoromy1 : RT @RobertoMerlino1: Noto che c’è fermento tra i sostenitori del PD.Coloro che avrebbero voluto fagocitare il M5S,ora si ritroveranno ad al… - Libero_official : 'I numeri ci sono anche senza #M5s, avanti con #MarioDraghi. Ma #ForzaItalia è pronta al voto': le parole di… - GIANELL32426626 : @SenatoStampa @Ignazio_LaRussa @Pres_Casellati @berlusconi @SenatoriPD @NicolaMorra63 @M5S_Senato @PietroGrasso… -

...tra Salvini eper ribadire la "piena sintonia" riferisce una nota della Lega. Riunione stamattina anche del gruppo di Forza Italia. "Di fronte a questa strategia irresponsabile" di, "...... governo avanti anche senza'I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine a fine legislatura anche senza il', ha detto invece Silvio. ' FI, in continuità ..."I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine a fine legislatura anche senza il M5s. FI, in continuità con l'atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la s ...Le reazioni del mondo politico alla decisione dei pentastellati di astenersi dal voto di fiducia sul Dl Aiuti. Preme per le elezioni Giorgia Meloni. Salvini: Piena sintonia con il Cavaliere ...