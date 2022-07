Berlusconi: governo avanti anche senza M5s ma aspettiamo Colle (Di giovedì 14 luglio 2022) "I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine alla fine della legislatura anche senza il M5S. Forza Italia, in continuità con l'atteggiamento di responsabilità che ha sempre ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) "I numeri dicono che ilpotrebbe proseguire il suo lavoro fine alla fine della legislaturail M5S. Forza Italia, in continuità con l'atteggiamento di responsabilità che ha sempre ...

Pubblicità

TgLa7 : #crisigoverno, #Berlusconi: FI attende decisioni #Draghi, urne non preoccupano Il governo potrebbe proseguire anche… - francesca_flati : Per #Berlusconi nostra contrarietà all'inceneritore e non voto al decreto Aiuti apre crisi di governo? Sua convinzi… - GiancarloLiguo4 : Basta Andate fuori dal Governo aveva Ragione Berlusconi voi non siete niente Questa è la Vostra Fine nessuno vi Vot… - alinatede : RT @TgLa7: #crisigoverno, #Berlusconi: FI attende decisioni #Draghi, urne non preoccupano Il governo potrebbe proseguire anche senza il M5s… - rami555555555 : @spighissimo Ma per fare cosa e perché tu lo sai spiegare? Bertinotti ha fatto cadere il governo Prodi e ci ha rega… -