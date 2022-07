Benevento | ufficiale l’arrivo di El Kaouakibi | operazione a titolo definitivo

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Volto nuovo in casa. La società giallorossa ha ufficializzatodi Hamza El, terzino destro di origini marocchine, adattabile eventualmente come centrale di difesa. Il classe 1998 è stato prelevato dal Pordenone e arriva in giallorosso a. La nota stampa del. “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Pordenone Calcio per l’acquisizione adelle prestazioni del difensore classe 1998 Hamza El”. La nota stampa del Pordenone – “Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto ail difensore Hamza El ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Benevento, ufficiale l'arrivo di #ElKaouakibi - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Hamza #ElKaouakibi è un nuovo giocatore del #Benevento Arriva a titolo definitivo dal #Pordenone #Calciomercato #StayTuned - TUTTOB1 : UFFICIALE - Benevento: preso El Kaouakibi - Max_Mogavero : #Benevento, ufficiale: El Kaouakibi è un nuovo giocatore giallorosso. Arriva a titolo definitivo dal #Pordenone, co… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pordenone, El Kaouakibi si trasferisce al Benevento -

TUTTO mercato WEB

In quella occasione il pallonedella lega serie B sarà sostituito da un altro speciale di ... ma il Bari gli ha prolungato ulteriormente il contratto fino al 2024: FABIO CASERTA (...... Nuoro (1.093), La Spezia (1.092), Belluno (1.080), Reggio nell'Emilia (1.066),(1.058), ... In base alla platea(n. 47.703.593), aggiornata al 20 maggio, il tasso di copertura ... UFFICIALE: Benevento, ecco El Kaouakibi. Arriva a titolo definitivo dal Pordenone Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Pordenone Calcio per l'acquisizione a titolo definitivo.