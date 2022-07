Beach volley | World Tour 2022 Cirò Marina Alfieri Sacripanti a caccia del main draw per essere ancora protagonisti

(Di giovedì 14 luglio 2022) Una sola coppia azzurra al via delle qualificazioni del quarto e ultimo Future italiano della stagione che scatta oggi a. Sono già otto i binomi azzurri inseriti nel tabellone principale, in campo maschile due delle coppie vincitrici di almeno un torneo quest’anno, Benzi/Bonifazi e Windisch/Dal Corso, Marchetto/Viscovich e i debuttanti Spadoni/Luisetto, in campo femminile Calì/Tega, Pelloiain coppia con Reka Orsi Toth, che affronterà l’Europeo con Sara Breidenbach, Rubini/Godenzoni e Sestini/Ditta. Oggi ci provano, quinti una settimana fa a Lecce, a raggiungere i connazionali nel tabellone principale. La coppia abruzzese affronterà alle 13.40 gli svizzeri Hagenbuch/Brock e, in caso di successo, se la vedrà nella sfida decisiva per l’ingresso in tabellone contro la ...

Pubblicità

moliseweb : 2° edizione Campionato Italiano Interforze di Beach Volley: due medaglie e un quarto posto per i Vigili del Fuoco… - Quot_Molise : Campionato Italiano Interforze di Beach Volley: due medaglie per i Vigili del fuoco | - crotoneok : ? Cirò Marina, inizia oggi il mondiale di Beach Volley - curlstakeoverme : Bellissimi questi centri estivi con un sacco di attività pazzeske Peccato io abbia appena visto Paolo lanciarsi e r… - PecoraNera1 : #Verona Giovane si accascia sul campo di beach volley, salvato dal massaggio cardiaco #Cultura | #Formazione |… -

L'Arena

In campo maschile Theo Hanni, uno dei più promettenti atleti in prospettiva futura, gioca in coppia con il romagnolo Andrea Armellini che per la prima volta si affaccia ad un torneo di questo livello ...... da domani giovedì 14 luglio e fino a domenica 17 luglio protagonista sarà ancora lo sport con la tappa delPro Tour "Futures", circuito mondiale di. Riflettori puntati dunque su ... Giovane si accascia sul campo di beach volley, salvato dal massaggio cardiaco Una sola coppia azzurra al via delle qualificazioni del quarto e ultimo Future italiano della stagione che scatta oggi a Cirò Marina. Sono già otto i binomi azzurri inseriti nel tabellone principale, ...Italia testa di serie numero uno in campo maschile e molto in alto anche in campo femminile. Il lavoro svolto negli ultimi anni a livello giovanile ha dato buoni frutti, giocatori e giocatrici di pros ...