Basket | Olimpia Milano-Virtus Bologna e Italia-Spagna | la contemporaneità e la ciclicità della situazione

(Di giovedì 14 luglio 2022) 11 novembre 2022, ore 20:30:EA7 Emporio ArmaniSegafredo, 7° turno di Eurolega 2022-2023. 11 novembre 2022, ora ancora da stabilire:, 3° turno delle qualificazioni ai Mondiali di Filippine, Indonesia e Giappone 2023. Poche decine di minuti fa, ciò ha sentenziato l’uscita del calendariocompetizione continentale, con quello FIBA che era già noto da una settimana. La mente, in termini storici, torna immediatamente alla stagione 2018-2019, quando Euroleagueball riuscì in un’impresa simile, quella di inserire Zalgiris Kaunas-nello stesso giorno di-Lituania, anticipandola leggermente di orario rispetto alla partita che poi si ...

Pubblicità

Sky Sport

Due le squadre italiane ai nastri di partenza: all'Milano si è aggiunta infatti la Virtus Bologna grazie alla conquista della scorsa Eurocup. Il primo derby è in programma l'11 novembre al ...Per quanto riguarda la prima giornata, invece, l'debutterà il 6 ottobre sul campo dell'Asvel Villeurbanne, mentre le vu nere se la vedranno tra le mura amiche contro il Monaco il 7 ottobre. Olimpia Milano, Datome rinnova: il il roster per la stagione 2022-2023 11 novembre 2022, ore 20:30: Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna, 7° turno di Eurolega 2022-2023. 11 novembre 2022, ora ancora da stabilire: Italia-Spagna, 3° turno delle qualif ...Prima giornata il 6-7 ottobre, chiusura ad aprile col ritorno fra Bologna e Olimpia BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Arriva il calendario ...