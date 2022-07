Basket | Matteo Spagnolo | altra buona prestazione in Summer League NBA | ma i Timberwolves perdono

(Di giovedì 14 luglio 2022) Continua il percorso diinNBA A Las Vegas. Il brindisino, che sta cercando di farsi notare per capire cosa farà nella prossima stagione dopo esser stato scelto dai Minnesota, è sceso in campo anche stanotte. I, però, non sono riusciti a imporsi sui Milwaukee Bucks, che hanno vinto per 87-75. Protagonista un altro giocatore cresciuto dalle parti della Stella Azzurra, a Roma: Sandro Mamukelashvili, autore di 18 punti. Anche Luca Vildoza sul parquet, ma la guardia già della selezione nazionale argentina ha riportato un infortunio dopo meno di 8? in campo.: Virtus Bologna, c’è il doppio colpo. Firmati Jordan Mickey e Ismael Bako, compagno in questo caso di Kevon Harris (migliore dei ...

Cazzaniga (192 cm " 2001) è una guardia ala che ha iniziato il percorso giovanile alla Carpe Diem Calolziocorte . Dopo un biennio a Cernusco " e la vittoria dello scudetto U15 insieme all'...

Altro colpo della Goldengas Senigallia che in pochi giorni completa il quintetto base inserendo l'unico giocatore che mancava, l'ala piccola. Si tratta di Matteo Santucci, il cui nome era stato ormai ...