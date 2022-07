Basket, i convocati dell’Italia per il ritiro di Pinzolo: tornano Gallinari, Melli e Mannion, presenti tutti i big (Di giovedì 14 luglio 2022) L’attesa sta per finire. Gli impegni importanti si avvicinano sempre di più e il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha dunque diramato la lista dei convocati per il training camp che si svolgerà dal 3 al 10 agosto a Pinzolo, in Val Rendena. Saranno ben 17 gli atleti che saranno a disposizione del nuovo coach dell’Italia e rispetto alla squadra che ha sconfitto i Paesi Bassi lo scorso 4 luglio ci saranno alcuni nuovi volti. Ritorneranno infatti Danilo Gallinari e Nicolò Melli (al rientro dunque con la maglia azzurra dopo i Giochi Olimpici della scorsa estate), oltre a Nico Mannion, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. In seguito al training camp in Trentino, gli azzurri si trasferiranno a Bologna per l’amichevole del 12 agosto contro la Francia. Quattro giorni più tardi ci sarà un ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) L’attesa sta per finire. Gli impegni importanti si avvicinano sempre di più e il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha dunque diramato la lista deiper il training camp che si svolgerà dal 3 al 10 agosto a, in Val Rendena. Saranno ben 17 gli atleti che saranno a disposizione del nuovo coache rispetto alla squadra che ha sconfitto i Paesi Bassi lo scorso 4 luglio ci saranno alcuni nuovi volti. Ritorneranno infatti Daniloe Nicolò(al rientro dunque con la maglia azzurra dopo i Giochi Olimpici della scorsa estate), oltre a Nico, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. In seguito al training camp in Trentino, gli azzurri si trasferiranno a Bologna per l’amichevole del 12 agosto contro la Francia. Quattro giorni più tardi ci sarà un ...

Pubblicità

fssitalia : Basket 3×3, lista degli atleti azzurri convocati - simonabastiani : In occasione del Campionato Europeo Under 20 che si giocherà a Podgorica (Montenegro) dal 16 al 24 luglio, lo staff… - basketinside360 : Basket in Carrozzina - Scatta il raduno Venerdì per la nazionale. Ecco i convocati - - siciliabasket : Continuano le notizie positive per la sezione basket del Cus Palermo che ha visto la convocazione di Ettore Fontana… - sportli26181512 : L'Italbasket va in vacanza, ma la testa è al mercato: Per molti dei convocati di Pozzecco freschi vincitori sull'Ol… -