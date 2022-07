Basket | Ct Pozzecco convoca 17 azzurri per Pinzolo | tornano Gallinari e Melli

(Di giovedì 14 luglio 2022) Sono 17 gliti dal Ct Gianmarcoper il training camp di, in Val Gardena, in programma dal 3 al 10 agosto. Il commissario tecnico ha infatti diramato la lista dei giocatori che inizieranno la preparazione in vista delle due gare di qualificazione al Mondiale 2023 (24 e 27 agosto) e dell’Euro2022 (1-18 settembre, girone dell’Italia a Milano dal 2 all’8 settembre). Rientrano, rispetto alla squadra che ha battuto i Paesi Bassi lo scorso 4 luglio, Danilo Gallinati e Nicolò(apparsi in Azzurro l’ultima volta alle Olimpiadi di Tokyo 2020), ma anche Nico Mannion, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Al termine del training camp in Trentino, la Nazionale italiana si sposterà a Bologna per affrontare la Francia nella prima amichevole estiva, prevista ...

Pubblicità

Sky Sport

T Gianmarco. Tocca ora, il 12 ah agosto alle 20.30 alla Unipol Arena di Bologna alla ... Italia - Francia è stata anche la prima gara in assoluto della Nazionale italiana di, il 4 aprile ...Prosegue la parata di stelle per la Nazionale del ct Gianmarco, che per preparare al ... Italia - Francia è stata anche la prima gara in assoluto della Nazionale italiana di, il 4 aprile ... Nazionale Basket, Pozzecco sull'esordio: "Ora la responsabilità aumenta". IL VIDEO Roma. Sono 17 gli Azzurri convocati dal Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco per il training camp che si svolgerà dal 3 al 10 agosto a Pinzolo in Val ...Roma. Sono 17 gli Azzurri convocati dal Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco per il training camp che si svolgerà dal 3 al 10 agosto a Pinzolo in Val Rendena. Il CT ha dunque reso nota ...