Baseball | Haarlem Week 2022 | l’Italia perde lo scontro diretto contro Cuba e chiude al sesto posto

(Di giovedì 14 luglio 2022) Si conclude con una sconfitta il percorso della Nazionale italiana diall’Harlem. Gli azzurri infatti hanno perso l’ultimo inin programma, valido come Finale per il quinto, cedendo il passo a(superata brillantemente nella giornata di ieri) con il risultato di 5-1. Una partita che, dopo tre inning conclusi con un nulla di fatto, è cambiata quasi improvvisamente nella quarta ripresa, momento in cui i nostri avversari hanno siglato tre punti, maturati grazie a un singolo di Aviles Difurno che ha portato Ayala a segnare, un lancio pazzo di Cepeda e un altro singolo, stavolta ad opera di Benitez Perez. La situazione si fa dunque caldissima nel turno successivo; non a caso nel quinto inning la compagine tricolore tenta di accorciare le distanze grazie ...

Pubblicità

Agenparl : Baseball: l'Italia cede a Cuba 5-1 e saluta la Haarlem Week con un sesto posto - - Agenparl : Baseball, Haarlem Week: Italia relegata alla finale per il quinto posto - - Baseball_it : Quattrini annienta le mazze di Cuba (2-0) all’Haarlem Week di Redazione - - Agenparl : Baseball: alla Haarlem Week l'Italia batte Cuba (2-0) per la seconda volta nella storia. Le interviste a Quattrini… - OA_Sport : Baseball: Haarlem Week 2022, Italia batte Cuba e aspetta, c'è una prospettiva semifinale davanti -

Dopo aver perso contro Olanda, Usa e Giappone, e vinto contro Curacao, per la nazionale diallaWeek, in Olanda, arriva il risultato più prestigioso: contro Cuba, la nazionale dilettanti con più titoli olimpici e mondiali, che negli ultimi anni ha perso le sue stelle ...I tentativi degli avversari vengono costantemente frustrati da una grande prova al lancio di Gabriele Quattrini, che per sei inning tiene in mano perfettamente la situazione, ben coadiuvato da una ...Si conclude con una sconfitta il percorso della Nazionale italiana di baseball all'Harlem Week 2022. Gli azzurri infatti hanno perso l'ultimo incontro in programma, valido come Finale per il quinto po ...Va in archivio anche la sesta giornata all'Haarlem Week 2022, celeberrima competizione di baseball in scena in questi giorni presso il Pim Mulier Stadion dell'omonima città olandese. In questo mercole ...