Barletta | la nuova giunta Martina Franca | oggi la prima seduta del consiglio comunale Dopo le elezioni

BarlettaLiveIt : Barletta Ricettiva su nuova Giunta: 'Subito tavolo permanente sulle criticità' - LaGazzettaWeb : Barletta, il sindaco Cannito ha varato la nuova giunta: ecco tutti gli assessori - DamianiDario : Barletta: Forza Italia Puglia: 'Buon lavoro alla nuova Giunta di Barletta' - DamianiDario : Barletta: Forza Italia: «Buon lavoro alla nuova giunta, uniti per la città» - AntennaSud : Comune di Barletta, Cannito presenta la nuova Giunta -

... Vigor Lamezia, Acireale,, Reggiomediterranea, Scalea, Siderno, Roccella, Locri e ... E anche se dallastagione non sarà più un under, poco male, dato che il nostro Nino in questi anni ha ..."Con la nomina dellagiunta comunale, si comincia oggi a lavorare a un ciclo nuovo per. Al sindaco Cannito e ai suoi assessori gli auguri di un proficuo lavoro". È quanto dichiara Gianluca Gorgoglione , ...Oggi pomeriggio la prima seduta del consiglio comunale di Martina Franca dopo le elezioni del mese scorso. All’ordine del giorno gli adempimenti istituzionali, come il voto sugli indirizzi di governo ...Gli assessori sono tutti espressione dei partiti e delle liste civiche di centrodestra che lo hanno sostenuto. Marcello Lanotte verso la presidenza del Consiglio ...